Japón estudia recuperar las reservas estratégicas de nafta por la crisis en Oriente Medio

Noticias

Tokio, 16 de julio (Jiji Press)—El Gobierno japonés ha comenzado a estudiar la posibilidad de restablecer las reservas estratégicas de nafta, cuya necesidad ha vuelto a ponerse de manifiesto ante la creciente preocupación por el suministro derivada del deterioro de la situación en Oriente Medio.

Este producto formó parte en el pasado de las reservas estratégicas del país, al igual que el petróleo, pero el sistema fue abolido hace unos treinta años. Aunque distintos sectores reclaman ahora su recuperación, persisten importantes desafíos, como el método de almacenamiento y el reparto de los costes.

La nafta, utilizada como materia prima para la fabricación de plásticos, pinturas y otros productos químicos, se importa en torno a un 40 % desde Oriente Medio. El otro 40 % producido en Japón también depende del crudo procedente de esa región, por lo que la incertidumbre sobre el suministro ha crecido. Como consecuencia, los sectores de la vivienda y la construcción han sufrido una sucesión de problemas de abastecimiento de pinturas y disolventes.

Ante esta situación, el ministro de Economía, Comercio e Industria, Akazawa Ryōsei, anunció el pasado día 7 que el Gobierno estudiará la posibilidad de volver a crear reservas de nafta. Sin embargo, debido a que este derivado del petróleo posee propiedades similares a las de la gasolina y es muy volátil, resulta difícil almacenarlo durante largos periodos. Por ello, el ministerio contempla alternativas como conservar el producto en forma de pellets o incrementar las reservas de petróleo crudo destinadas a su producción.

El antiguo sistema de reservas estratégicas de nafta fue eliminado en 1993, tras las quejas de la industria petroquímica por los elevados costes que suponía su mantenimiento. No obstante, a raíz de la actual crisis, el presidente de la Asociación de la Industria Petroquímica de Japón, Chikumoto Manabu (también presidente de Mitsubishi Chemical Group), ha defendido que “Japón necesita contar con reservas estratégicas”, aunque advirtió de que almacenarla en estado líquido “no resulta demasiado realista”.

El método de almacenamiento plantea además la cuestión de quién deberá asumir los costes. El Gobierno asegura que pretende definir una estrategia “lo antes posible”, aunque desde el sector petrolero advierten de que, al implicar a varias industrias, “no será un asunto fácil de resolver”.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]