Jensen Huang recuerda que “sin la ayuda de Sega, Nvidia habría desaparecido”

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Tokio, 16 de julio (Jiji Press)—Jensen Huang, director ejecutivo del gigante tecnológico estadounidense Nvidia, agradeció a la empresa japonesa de videojuegos Sega el apoyo financiero que le brindó durante las dificultades económicas que atravesó la compañía en la década de 1990.

“Sin la ayuda de Sega, Nvidia habría desaparecido”, afirmó Huang durante un encuentro con aficionados celebrado el miércoles en el barrio tokiota de Akihabara, organizado para conmemorar la histórica relación entre ambas empresas.

Al acto asistió también Irimajiri Shōichirō, expresidente de Sega, quien decidió respaldar a Nvidia cuando la empresa estadounidense atravesaba una grave crisis financiera en sus primeros años de existencia. “Fue muy generoso al hacerlo”, dijo Huang en referencia a Irimajiri.

En la segunda mitad de la década de 1990, Nvidia asumió el desarrollo de procesadores gráficos para las consolas y videojuegos de Sega.

El proyecto finalmente fracasó. Sin embargo, convencido del potencial tecnológico y de las perspectivas de crecimiento de Nvidia, Irimajiri decidió conceder a la empresa una ayuda financiera de unos cinco millones de dólares, una decisión que, según Huang, resultó decisiva para su supervivencia.

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