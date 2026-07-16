El béisbol japonés se moviliza para ayudar a los afectados en el terremoto de Venezuela

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Osaka, 16 de julio (Jiji Press)—Los equipos del béisbol profesional japonés han comenzado a movilizarse para apoyar a Venezuela, gravemente afectada por el reciente terremoto. Los Búfalos de Orix, donde militan los lanzadores venezolanos Andrés Machado y Anderson Espinoza, fueron uno de los primeros clubes en organizar una campaña de recaudación de fondos. Ambos jugadores se situaron antes del inicio de los partidos en los pasillos del estadio para pedir a los aficionados que colaboraran con las donaciones.

Pocos días después de la catástrofe, el 27 de junio, Espinoza saltó al montículo con la preocupación por la situación que atravesaba su país. Ese mismo día, el club puso en marcha una colecta durante sus partidos como local. El propio lanzador ya había enviado anteriormente ayuda humanitaria a Venezuela a través de conocidos. Espinoza, que conoce la historia de Kobe, antigua sede de los Orix y ciudad devastada por el Gran Terremoto de Hanshin-Awaji de 1995, comentó: “Creo que lo que sintieron entonces los japoneses es lo mismo que siento yo ahora”.

Venezuela, campeona del Clásico Mundial de Béisbol disputado esta primavera, es una de las grandes potencias de este deporte y cuenta con numerosos jugadores en la liga japonesa. Todos ellos han seguido con preocupación la tragedia ocurrida en su país. El lanzador de los Chiba Lotte Marines, Luis Castillo, reveló a la prensa que una conocida suya falleció en el desastre. Junto con Darwinzon Hernández, de los Halcones de SoftBank (Fukuoka), participó en una campaña de recaudación de fondos en el Mizuho PayPay Dome Fukuoka. “Estamos profundamente agradecidos a todos y cada uno de los aficionados japoneses por su apoyo”, declaró.

Por su parte, los Leones de Seibu (Saitama), equipo en el que militó el legendario bateador venezolano Alex Cabrera, autor de 357 cuadrangulares en la liga japonesa, anunciaron que el club y la asociación de jugadores realizarán conjuntamente una donación para ayudar a las víctimas del terremoto.

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