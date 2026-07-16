Fallece a los 86 años Tonegawa Susumu, primer japonés galardonado con el Premio Nobel de Medicina

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Tokio, 16 de julio (Jiji Press)—Tonegawa Susumu, profesor del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y primer japonés en recibir el Premio Nobel de Fisiología o Medicina, falleció el pasado sábado a los 86 años, según anunció el MIT el jueves.

Nacido en la ciudad de Nagoya, Tonegawa fue galardonado con el Nobel en 1987, cuando tenía 48 años, por haber esclarecido el mecanismo mediante el cual el organismo es capaz de generar una enorme diversidad de anticuerpos, fundamentales para la respuesta inmunitaria, a partir de un conjunto limitado de genes.

Posteriormente orientó su investigación hacia la neurociencia, campo en el que realizó importantes contribuciones al estudio de los mecanismos de la memoria. En 2014, la revista científica estadounidense Science incluyó entre los diez mayores avances científicos del año un experimento dirigido por Tonegawa y su equipo en el que lograron modificar recuerdos en ratones.

Tras graduarse en Química por la Universidad de Kioto en 1963, Tonegawa se trasladó a Estados Unidos para dedicarse a la biología molecular. Obtuvo el doctorado en la Universidad de California en San Diego en 1968 y posteriormente desempeñó cargos como investigador principal en el Instituto de Inmunología de Basilea, en Suiza, y profesor del MIT. Aunque desarrolló la mayor parte de su carrera científica en Estados Unidos, también fue director del Centro de Ciencias del Cerebro del Instituto RIKEN en Japón.

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