Japón aprueba una ley que penaliza los actos de ultraje a la bandera nacional

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Tokio, 17 de julio (Jiji Press)—La Dieta, el Parlamento japonés, aprobó el viernes un proyecto de ley que tipifica como delito los actos de ultraje contra la bandera nacional japonesa, pese a las críticas de quienes consideran que la medida podría vulnerar la libertad de pensamiento y de expresión garantizada por la Constitución.

El proyecto fue aprobado por mayoría en una sesión plenaria de la Cámara de Consejeros, la Cámara Alta de la Dieta, con el apoyo de la coalición gobernante formada por el Partido Liberal Democrático (PLD) y el Nippon Ishin no Kai (Partido de la Innovación de Japón), el Partido Democrático para el Pueblo y el Sanseitō, entre otras formaciones de la oposición. La iniciativa ya había sido aprobada por la Cámara de Representantes, la Cámara Baja, el pasado 30 de junio.

La nueva ley será promulgada en los próximos días y entrará en vigor veinte días después de su publicación oficial.

La norma establece que quien dañe públicamente la bandera nacional “de una manera que provoque en la población una sensación extrema de incomodidad o repugnancia” podrá ser castigado con hasta dos años de prisión o una multa de hasta 200.000 yenes.

La decisión sobre si un acto constituye un delito se tomará mediante una valoración global de las circunstancias objetivas, como la forma en que se llevó a cabo y el contexto en que se produjo, con independencia de la intención o el propósito del autor. Entre las conductas susceptibles de sanción figura también la retransmisión en directo de actos de profanación de la bandera.

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