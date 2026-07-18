Un ciudadano turco fallece bajo custodia policial en Tokio

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Tokio, 17 de julio (Jiji Press)—Un ciudadano turco de 48 años que se encontraba bajo custodia policial en Tokio falleció tras quejarse de fuertes dolores de estómago y después de que se determinara que no era necesario su ingreso hospitalario, según se supo el viernes. La autopsia judicial concluyó que la causa de la muerte fue una peritonitis provocada por una perforación del duodeno.

Según fuentes de la policía, el ciudadano turco fue detenido el 25 de junio en la ciudad de Hachiōji (Tokio), acusado de no llevar consigo el pasaporte, después de verse implicado en un accidente de tráfico.

Mientras permanecía detenido en la comisaría de Takao, el hombre vomitó en el baño el 29 de junio. Al día siguiente manifestó que sufría dolores de estómago y estreñimiento, por lo que se le administraron medicamentos de uso habitual disponibles en la comisaría.

El 1 de julio volvió a quejarse de fuertes dolores abdominales. Un médico contratado por la policía lo examinó mediante una ecografía y una radiografía, sospechó que podía tratarse de una apendicitis aguda e indicó a la comisaría que continuara el tratamiento con medicación, una dieta adecuada y una correcta hidratación.

El Departamento de Policía Metropolitana de Tokio aseguró que no se han encontrado indicios de violencia contra el detenido, aunque está investigando si la actuación policial fue la adecuada.

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