Descubren un ecosistema diminuto con diversos organismos en una tapa de botella frente a las costas de Kōchi

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Tokio, 20 de julio (Jiji Press)—Un diminuto ecosistema formado por una gran variedad de organismos ha sido hallado en el tapón de una botella de plástico recuperado frente a la costa de la prefectura de Kōchi, en el oeste de Japón, por un buque de investigación de una institución pública japonesa.

En el interior del tapón, recogido por el buque de investigación Kaimei de la Agencia Japonesa de Ciencia y Tecnología Marítimo-Terrestre (JAMSTEC), un equipo de investigadores de la propia agencia, la Universidad de Nagoya, la Universidad de Kioto y la Universidad Prefectural de Fukui descubrió un nido construido por gusanos marinos mediante mucosidad y pequeños guijarros, según anunciaron recientemente.

El tapón, de unos 3,5 centímetros de diámetro, llevaba grabado el nombre de un fabricante filipino de bebidas.

En su interior se identificaron un total de 307 ejemplares pertenecientes a diversos organismos, entre ellos percebes, briozoos y foraminíferos. Los investigadores creen que estos organismos se fueron estableciendo en el tapón después de que los gusanos construyeran el nido en la costa de Filipinas y que, posteriormente, el tapón derivó hasta las aguas próximas a Kōchi.

El análisis de las proporciones isotópicas de oxígeno y carbono presentes en las conchas de los foraminíferos permitió reconstruir las variaciones de la temperatura del agua durante el trayecto. Además, mediante una simulación por ordenador, el equipo estimó que el tapón fue arrastrado por la corriente de Kuroshio, que fluye hacia el norte por el océano Pacífico frente a las costas de Japón, y que tardó más de setenta días en llegar a las inmediaciones de Kōchi.

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