Investigadores japoneses se proponen realizar el primer trasplante del mundo de un riñón de cerdo a un feto humano

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Tokio, 21 de junio (Jiji Press)—Un equipo de investigadores japoneses, encabezado entre otras instituciones por la Facultad de Medicina de la Universidad Jikei de Tokio, tiene previsto iniciar un estudio clínico para trasplantar temporalmente riñones de cerdo a fetos humanos afectados por una grave enfermedad renal congénita.

Los investigadores han iniciado una colaboración con instituciones de Tailandia y Alemania con el fin de verificar cuanto antes la eficacia y la seguridad de este procedimiento. Su objetivo es poner en marcha el estudio clínico a partir del ejercicio fiscal de 2027.

De llevarse a cabo, esta intervención constituiría un hito mundial, ya que nunca antes se ha realizado un xenotrasplante (el trasplante de células u órganos entre especies distintas) en un feto humano.

El estudio se centrará en fetos con síndrome de Potter, una rara malformación congénita en la que los riñones no se desarrollan correctamente, lo que impide la producción de una cantidad suficiente de orina. Mediante el trasplante temporal de riñones de cerdo antes del nacimiento, los investigadores esperan que el feto pueda producir orina desde el momento de nacer.

No obstante, el trasplante no tendría carácter permanente. Su función sería servir como tratamiento transitorio para mantener con vida al recién nacido hasta que alcance el tamaño suficiente para poder someterse a diálisis.

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