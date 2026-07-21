China realiza ejercicios de tiro dentro de la zona económica exclusiva de Japón

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Tokio, 21 de julio (Jiji Press)—El Ministerio de Defensa de Japón anunció el martes que ha confirmado que la Armada china realizó el domingo ejercicios de tiro con munición real dentro de la zona económica exclusiva (ZEE) de Japón.

Es la primera vez que el ministerio hace público que las fuerzas armadas chinas han llevado a cabo unas maniobras de este tipo dentro de la ZEE japonesa.

El ministerio también informó de que una fragata de la Armada rusa se encontraba en las proximidades, lo que llevó a la Fuerza Marítima de Autodefensa de Japón a realizar labores de vigilancia y seguimiento.

Según el Ministerio de Defensa, la Fuerza Marítima de Autodefensa detectó hacia las 2:00 de la madrugada del domingo tres buques de la Armada china y un buque de la Armada rusa navegando en dirección noreste a unos 330 kilómetros al suroeste de Okinotorishima, una isla remota administrada por Tokio en el océano Pacífico.

De los tres buques chinos, un destructor lanzamisiles llevó a cabo los ejercicios de tiro con munición real en un punto situado a unos 180 kilómetros al suroeste de la isla, dentro de la zona económica exclusiva de Japón.

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