El príncipe heredero y la princesa heredera de Japón visitarán Paraguay

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Tokio, 21 de julio (Jiji Press)—El príncipe heredero Akishino y la princesa heredera Kiko realizarán una visita oficial de nueve días a Paraguay a partir del 18 de agosto, según el plan aprobado el martes por el Gobierno japonés en una reunión del Gabinete.

Con motivo del 90.º aniversario del inicio de la emigración japonesa al país sudamericano, la pareja asistirá a una ceremonia conmemorativa y se reunirá con inmigrantes japoneses (nikkei) y sus descendientes.

Según la Agencia de la Casa Imperial, el príncipe y la princesa partirán del Aeropuerto Internacional de Haneda, en Tokio, a bordo de un avión del Gobierno japonés el 18 de agosto y llegarán al día siguiente a Asunción, la capital paraguaya.

El 20 de agosto realizarán una visita de cortesía al presidente de Paraguay, Santiago Peña, y asistirán a un almuerzo ofrecido por el mandatario.

Al día siguiente, la pareja participará en la ceremonia conmemorativa del 90.º aniversario de la emigración japonesa a Paraguay, durante la cual está previsto que el príncipe heredero pronuncie un discurso.

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