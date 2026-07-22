Una empresa japonesa solicitará autorización para realizar trasplantes de riñón de cerdo en 2029

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Kamakura, prefectura de Kanagawa, 21 de julio (Jiji Press)—Una empresa emergente de Japón declaró el martes que planea presentar para su aprobación transplantes de riñón de cerdo a humanos para 2029.

PorMedTec, empresa emergente con sede en Kawasaki, en la prefectura de Kanagawa, al sur de Tokio, tiene previsto iniciar los primeros ensayos clínicos de este tipo de trasplantes en Japón en el Hospital Universitario de Hokkaidō, situado en la prefectura homónima, y en el Hospital General de Shonan Kamakura, en Kanagawa, para 2028 como muy pronto.

PorMedTec producirá cerdos clonados a partir de células de estos animales, modificados genéticamente por la empresa biotecnológica estadounidense eGenesis. En 2027 la empresa emergente construirá instalaciones para extraer riñones de estos cerdos cerca de los hospitales mencionados.

En una rueda de prensa celebrada el martes, Tanabe Kazunari, médico del Hospital General de Shonan Kamakura, explicó la formación que había recibido sobre la extracción de riñones de cerdos. “La estructura de los vasos sanguíneos y el método de extracción (de los riñones) eran prácticamente iguales a los de los seres humanos, y el equipo también era el mismo. Pudimos hacer pruebas de forma segura”.

En Estados Unidos se han realizado trasplantes de riñón de cerdo a cuatro pacientes de entre 50 y hasta 70 años que habían estado en diálisis durante al menos dos años, y que no necesitaron recibir diálisis durante un periodo de hasta unos nueve meses.

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