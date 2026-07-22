Hallan irregularidades en las pruebas de calidad de las obras de ampliación del Hokkaidō Shinkansen

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Tokio, 21 de julio (Jiji Press)—El martes se conoció que un consorcio encargado de la construcción de un túnel para la ampliación prevista de la línea de tren de alta velocidad Hokkaidō Shinkansen había cometido fraude en las pruebas de control de calidad del hormigón.

La Agencia Japonesa de Construcción, Transporte y Tecnología Ferroviaria (JRTT), afiliada al Gobierno y encargada del proyecto de ampliación, afirmó que el consorcio formado por cuatro empresas y liderado por Tekken Corp. cometió fraude en tres ocasiones, según se ha comprobado, durante la construcción del túnel de Futatsumori, correspondiente a la ampliación de la línea de tren de alta velocidad que une la estación de Shin-Hakodate-Hokuto, en la ciudad de Hokuto, situada en la prefectura de Hokkaidō, la más septentrional de Japón, con la estación de Sapporo, en la capital homónima de dicha prefectura.

La JRTT ha calificado la irregularidad de “muy lamentable”, y ha añadido que está investigando si existen problemas con la resistencia del hormigón ya utilizado en el túnel. La agencia también ha señalado que aún no está claro si el incidente afectará el calendario de apertura del tramo ampliado.

Según la JRTT, los trabajadores del consorcio manipularon un instrumento de medición durante las pruebas destinadas a determinar la cantidad de agua en el hormigón (un indicador de durabilidad) para que los resultados se ajustaran al valor estándar.

El fraude fue descubierto por un funcionario de la JRTT que presenció una prueba realizada el 12 de junio. La agencia ordenó al consorcio que investigara el asunto, y se reveló que se habían producido conductas indebidas similares a principios de diciembre del año pasado y a principios de febrero de este año.

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