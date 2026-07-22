Investigadores japoneses descubren que las cigarras urbanas cantan durante la noche

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Tokio, 22 de julio (Jiji Press)—Un equipo de investigadores japoneses ha descubierto que algunas especies de cigarras emiten su característico canto durante la noche en zonas urbanas, mientras que en áreas más verdes, sin alumbrado público, apenas se registran cantos nocturnos.

Según el equipo, encabezado por la Universidad Metropolitana de Tokio, estos resultados sugieren que algunas especies de cigarras podrían estar modificando sus horarios de actividad como consecuencia de la iluminación nocturna y del aumento de las temperaturas asociado a la expansión de las superficies de hormigón.

Las conclusiones, obtenidas a partir de un estudio de larga duración sobre diversas especies de cigarras mediante dispositivos autónomos de grabación, fueron publicadas en abril en Ecological Research, la revista científica en inglés de la Sociedad Ecológica de Japón.

Entre finales de junio y finales de agosto de 2024, los investigadores instalaron dispositivos de grabación que registraban de forma continua el canto de las cigarras en el campus de Minami-Ōsawa de la Universidad Metropolitana de Tokio, en Hachiōji; en el campus de la Universidad Tamagawa, en Machida (Tokio); y en el campus de la Universidad Azabu, en Sagamihara, en la prefectura de Kanagawa. También colocaron estos equipos en tres puntos situados en zonas protegidas de vegetación de la ciudad de Machida.

Posteriormente, las grabaciones se analizaron para determinar la frecuencia con la que las cigarras cantaban en cada hora del día.

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