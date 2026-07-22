Bombarderos rusos sobrevuelan el mar de Japón
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Tokio, 22 de julio (Jiji Press)—El Ministerio de Defensa de Rusia anunció el martes que bombarderos estratégicos Tu-95 de las Fuerzas Aeroespaciales de la Federación Rusa sobrevolaron aguas internacionales del mar de Japón durante más de once horas.
El ministerio afirmó que el vuelo era una misión planeada y que los bombarderos, con capacidad nuclear, iban escoltados por cazas Su-35 y otras naves. Asimismo, aseguró que todos los vuelos se realizaron en estricta conformidad con el reglamento internacional.
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