Japón aprueba la cobertura por parte del seguro médico público de otro producto con células iPS

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Tokio, 22 de julio (Jiji Press)—El Consejo Central de Seguro Médico de Japón, órgano que asesora al ministro de Salud, Trabajo y Bienestar, aprobó el miércoles la inclusión de RiHeart (una lámina de células del músculo cardíaco creada con células madre pluripotentes inducidas, o iPS) en el seguro médico público, con efecto a partir del 1 de septiembre.

Se trata del segundo caso en el país en el que se aprueba la cobertura de un producto de medicina regenerativa derivado de células iPS. Estas células, creadas mediante la introducción de genes específicos en células de la sangre y la piel, son células versátiles con la capacidad de convertirse en células de diversos tejidos y órganos.

RiHeart ha sido desarrollado por Cuorips Inc., una empresa emergente con sede en la Universidad de Osaka. Las células miocárdicas obtenidas a partir de células iPS se transforman en láminas que se adhieren al corazón de los pacientes con insuficiencia cardíaca grave para restaurar sus funciones.

Cuorips ha anunciado que tiene previsto poner el producto a la venta en Japón este otoño. El precio oficial en el mercado nacional se ha fijado en 53,2 millones de yenes. Los gastos médicos reales que deberán abonar los pacientes se reducirán considerablemente, ya que el tratamiento se acogerá al sistema de prestaciones para gastos médicos de alto coste, que limita los gastos a cargo del paciente.

En marzo, el Ministerio de Sanidad concedió una autorización condicional y de duración limitada para la fabricación y comercialización de RiHeart y Amchepry, de Sumitomo Pharma Co., destinados a pacientes con la enfermedad de Parkinson, que se convirtieron en los primeros productos de medicina regenerativa del mundo basados en células iPS. Amchepry pasó a estar cubierto por el seguro médico público en mayo.

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