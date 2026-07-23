Japón contratará a 200 nuevos empleados para la Agencia de Servicios de Inmigración

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Tokio, 22 de julio (Jiji Press)—El Gobierno de Japón tiene previsto aumentar en unos 200 miembros la plantilla de la Agencia de Servicios de Inmigración a partir del próximo ejercicio fiscal, según informaron el miércoles fuentes conocedoras del plan.

El incremento de personal tiene como objetivo reforzar las medidas contra la residencia ilegal y agilizar la tramitación de las solicitudes relacionadas con el estatus de residencia, en un contexto de aumento del número de extranjeros en Japón.

Según las fuentes, la revisión de la ordenanza necesaria para hacer efectiva esta ampliación de plantilla podría ser aprobada por el Gabinete tan pronto como este mismo mes.

En el ejercicio fiscal de 2025, la Agencia de Servicios de Inmigración contaba con 6.499 empleados, entre ellos 1.687 agentes de control migratorio y 3.988 inspectores de inmigración. Aunque la plantilla había aumentado en 633 personas con respecto al ejercicio fiscal de 2020, la carga de trabajo seguía haciendo necesario incorporar más personal.

Por otra parte, según datos de la propia Agencia de Servicios de Inmigración, el número de extranjeros en situación irregular en Japón ascendía a 68.488 personas a enero de este año, pese a haberse reducido durante dos años consecutivos.

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