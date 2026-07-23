Japón y otros países reafirman que cooperarán para apoyar a Palestina

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Manila, 22 de julio (Jiji Press)—Japón, Corea del Sur y varios países del Sudeste Asiático reafirmaron el miércoles su compromiso de seguir cooperando para apoyar a Palestina.

Este compromiso fue ratificado durante la quinta reunión ministerial de la Conferencia para la Cooperación entre los Países de Asia Oriental para el Desarrollo de Palestina (CEAPAD, por sus siglas en inglés), en la que Japón estuvo representado por el ministro de Asuntos Exteriores, Motegi Toshimitsu.

La CEAPAD fue creada en 2013 por iniciativa de Japón con el objetivo de contribuir a la paz entre Israel y Palestina mediante la materialización de una solución de dos Estados.

En la reunión, Motegi presentó una relación de los programas de apoyo impulsados por los países miembros de la CEAPAD con el fin de hacer más visible el historial de cooperación desarrollado en el marco de esta iniciativa.

El ministro destacó que, tanto en Oriente Medio como en la comunidad internacional, crecen las expectativas en torno al enfoque de la CEAPAD, que busca contribuir a la construcción del Estado palestino mediante la formación de recursos humanos a medio y largo plazo y otras iniciativas, aprovechando la experiencia y los recursos de los países de Asia Oriental en materia de desarrollo.

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