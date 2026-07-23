El Gobierno de Japón asegura que sigue comprometido con los principios antinucleares

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Tokio, 23 de julio (Jiji Press)—El secretario en jefe del Gabinete, Kihara Minoru, afirmó el jueves que el Gobierno japonés mantiene su compromiso con los tres principios antinucleares: no poseer armas nucleares, no producirlas y no permitir su introducción en el país.

“El Gobierno mantiene firmemente los tres principios antinucleares como parte de su política”, declaró Kihara en una rueda de prensa, después de que el ministro de Defensa, Koizumi Shinjirō, abogara el miércoles por debatir la disuasión nuclear “sin establecer temas tabú”.

Kihara añadió que Japón seguirá trabajando para reforzar la credibilidad de la disuasión ampliada, incluido el paraguas nuclear de Estados Unidos.

No obstante, evitó pronunciarse sobre si el Gobierno tiene previsto revisar los tres principios antinucleares en el marco de la actualización de los tres documentos clave de la estrategia de seguridad nacional, cuya revisión está prevista para finales de este año.

Preguntado por las declaraciones del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien expresó su preocupación por el deterioro de las relaciones entre Japón y China, Kihara respondió: “Nuestro país está abierto a mantener diversos diálogos”.

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