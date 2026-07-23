7-Eleven Japan advierte a sus tiendas sobre la reventa de artículos de personajes

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Tokio, 23 de julio (Jiji Press)—La cadena de tiendas de 24 horas 7-Eleven Japan ha advertido a los propietarios de sus franquicias en todo el país después de que salieran a la luz casos de reventa no autorizada de productos de populares series de animación y videojuegos en algunos establecimientos.

De acuerdo con fuentes conocedoras del asunto, en algunos casos los propios propietarios y empleados compraban o apartaban estos productos antes de ponerlos a la venta en las estanterías para revenderlos posteriormente.

En una circular enviada a las franquicias el 13 de julio, la compañía señaló que, tras publicaciones en redes sociales y quejas de clientes, había confirmado que algunos establecimientos estaban vendiendo estos artículos antes de la fecha y hora anunciadas previamente en folletos promocionales y otros canales, así como que personal de las tiendas los estaba acaparando para revenderlos.

La empresa exigió el estricto cumplimiento de las normas que prohíben las compras preferentes por parte de los empleados, así como las reservas anticipadas o la retirada de productos antes del inicio oficial de su venta.

7-Eleven Japan afirmó que “las conductas inapropiadas de algunos establecimientos han provocado una pérdida de confianza por parte de los clientes y han perjudicado la imagen de toda la cadena”, dado que su servicio de atención al cliente también ha recibido numerosas reclamaciones al respecto.

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