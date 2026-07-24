Ōiwa Gō será el nuevo seleccionador de los ‘Samurai Blue’ de cara a la Copa Mundial de 2030

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Tokio, 23 de julio (Jiji Press)—La Asociación Japonesa de Fútbol (JFA, por sus siglas en inglés) anunció el jueves que Ōiwa Gō asumirá el cargo de seleccionador de Japón a partir de los partidos amistosos internacionales de marzo del próximo año. Compatibilizará este puesto con el de seleccionador de la selección sub-21, que aspira a clasificarse para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. El nombramiento fue aprobado ese mismo día en una reunión del consejo directivo celebrada en Tokio.

Por su parte, Moriyasu Hajime, que dirigió a la selección japonesa en la Copa Mundial de la FIFA de 2026, continuará al frente del combinado nacional hasta la Copa Asiática que se disputará entre enero y febrero del próximo año.

La JFA pretende mantener la línea de trabajo establecida por Moriyasu, al tiempo que impulsa el desarrollo de los jugadores jóvenes con vistas al Mundial de 2030.

Ōiwa dirigió al Kashima Antlers de la J1 antes de hacerse cargo en 2021 de las selecciones japonesas de categorías inferiores. Bajo su dirección, Japón alcanzó los cuartos de final en los Juegos Olímpicos de París 2024, tras lo cual fue ratificado en el cargo.

Moriyasu, que asumió el puesto de seleccionador en el verano de 2018, se convirtió en el primer técnico en dirigir a Japón en dos Copas del Mundo consecutivas. Después de alcanzar los octavos de final en Catar 2022, volvió a clasificar al equipo para la fase eliminatoria en el Mundial de 2026, donde fue eliminado por Brasil en la primera ronda.

Ōiwa Gō nació en la prefectura de Shizuoka. Tras estudiar en el entonces Instituto Comercial Municipal de Shimizu (actual Instituto Shimizu Sakuragaoka) y en la Universidad de Tsukuba, fichó en 1995 por el Nagoya Grampus de la J. League. Posteriormente jugó en el Júbilo Iwata y el Kashima Antlers, y disputó tres partidos con la selección japonesa.

Después de retirarse como futbolista, se incorporó en 2011 al cuerpo técnico del Kashima Antlers. En 2017 fue ascendido a entrenador del primer equipo y, al año siguiente, condujo al club a conquistar por primera vez la Liga de Campeones de Asia (AFC Champions League). Desde 2021 dirige las selecciones japonesas de categorías inferiores. Alcanzó los cuartos de final en los Juegos Olímpicos de París 2024, fue confirmado para continuar el proyecto hacia Los Ángeles 2028 y conquistó la Copa Asiática sub-23 en enero de este año.

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