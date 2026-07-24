La Cámara Alta de la Dieta de Japón pasará a llamarse Senado

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Tokio, 23 de julio (Jiji Press)—El comité de dirección de la Cámara de Consejeros, la Cámara Alta de la Dieta de Japón, decidió el jueves cambiar su denominación en inglés por la de Senate (Senado).

En consonancia con este cambio, los miembros de la Cámara Alta pasarán a ser denominados senadores (senators, en inglés).

La modificación responde a que la denominación actual, Cámara de Consejeros, genera en ocasiones confusión fuera de Japón sobre la condición de sus integrantes como parlamentarios, ya que el término consejero (councillor, en inglés) también puede referirse a los miembros de un consejo.

Según la Secretaría de la Cámara de Consejeros, en numerosos países con sistemas parlamentarios bicamerales la Cámara Alta recibe el nombre de Senado, y sus integrantes son conocidos como senadores.

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