Un presunto espía ruso abandona Japón tras la publicación de un reportaje en ‘The New York Times’

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Tokio, 24 de julio (Jiji Press)—Un hombre identificado por el diario estadounidense The New York Times como un agente del servicio de inteligencia militar ruso (GRU) encargado de dirigir en Japón las operaciones de contrabando de productos de alta tecnología necesarios para la invasión rusa de Ucrania abandonó el país poco después de la publicación del reportaje, según informaron el jueves fuentes de la seguridad pública japonesa.

De acuerdo con estas fuentes, el hombre habría ocultado su verdadera identidad al hacerse pasar por empleado de Aeroflot, la mayor aerolínea de Rusia, y operaba desde la oficina de la compañía en Tokio. Su salida de Japón fue confirmada después de que The New York Times publicara la información el pasado 12 de julio.

El reportaje señalaba que el individuo era un agente del GRU que supervisaba las operaciones de una unidad ultrasecreta de la inteligencia militar rusa conocida como la 20.ª Dirección, responsable de suministrar a Rusia materiales de alta tecnología obtenidos a través de terceros países.

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