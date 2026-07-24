Fallece Okamoto Kōzō, último superviviente la masacre del aeropuerto de Lod y figura destacada del Ejército Rojo Japonés

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El Cairo, 23 de julio (Jiji Press)—Okamoto Kōzō, miembro del Ejército Rojo Japonés y buscado internacionalmente por su implicación en el atentado perpetrado en 1972 en el aeropuerto internacional de Lod, en Israel, en el que murieron varias personas, falleció a los 78 años en Beirut, capital del Líbano. Esta información fue revelada el jueves por el Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP).

El FPLP no precisó la causa de su fallecimiento. En declaraciones telefónicas, un alto dirigente de la organización explicó que Okamoto murió hacia el mediodía, hora local, a consecuencia de problemas de salud relacionados con su avanzada edad.

Según la misma fuente, será enterrado en las afueras de Beirut. Natural de la prefectura de Kumamoto, Okamoto había permanecido durante muchos años bajo la protección del FPLP.

En un comunicado, la organización palestina rindió homenaje a quien calificó como “un combatiente que realizó enormes sacrificios por la causa palestina”.

Okamoto, que estudiaba en la Universidad de Kagoshima, se unió a un grupo de extrema izquierda antes de abandonar Japón en febrero de 1972 con el objetivo de establecer una base para sus actividades. Posteriormente colaboró con el Frente Popular para la Liberación de Palestina.

Su hermano mayor, Okamoto Takeshi, formó parte del grupo que secuestró en 1970 el vuelo Yodogō de Japan Airlines. Posteriormente habría fallecido en Corea del Norte.

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