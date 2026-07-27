Honda y Nissan desarrollarán conjuntamente un sistema operativo para autos de última generación con tecnología de Nissan

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Tokio, 26 de julio (Jiji Press)—Honda Motor y Nissan Motor, que mantienen conversaciones sobre posibles áreas de cooperación, estudian desarrollar conjuntamente el sistema operativo para vehículos definidos por software (SDV, por sus siglas en inglés) utilizando como base la tecnología de Nissan.

Los SDV permiten añadir o mejorar funciones, como la conducción autónoma, mediante actualizaciones de software. Dado que el sistema operativo constituye una tecnología clave para los automóviles de próxima generación, su estandarización entre los dos fabricantes japoneses permitiría aumentar la eficiencia del desarrollo.

En 2024, Honda y Nissan anunciaron que estudiarían una colaboración en ámbitos como los SDV, las baterías y el suministro de vehículos. Posteriormente iniciaron conversaciones sobre una posible integración empresarial. Aunque esas negociaciones para una fusión acabaron fracasando, ambas compañías continuaron explorando la cooperación proyecto por proyecto.

Según las fuentes, tras debatir la estandarización del sistema operativo, una de las tecnologías fundamentales en las que se sustentan los SDV, los dos fabricantes avanzaron hacia la utilización de la tecnología desarrollada por Nissan.

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