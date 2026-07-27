La primera ministra Takaichi asegura que no planea crear un nuevo comité sobre la sucesión imperial

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Tokio, 27 de julio (Jiji Press)—La primera ministra de Japón, Takaichi Sanae, afirmó el lunes que no tiene previsto crear un nuevo comité de expertos para debatir la cuestión de la sucesión imperial y la posibilidad de que el país tenga una emperatriz o un emperador de línea materna.

Takaichi hizo estas declaraciones durante una sesión extraordinaria de la Comisión Presupuestaria de la Cámara de Representantes, la Cámara Baja de la Dieta, después de que Shina Takeshi, secretario general de la Alianza de la Reforma Centrista (ARC), en la oposición, propusiera la creación de dicho comité.

La primera ministra dio a entender que aún es prematuro abordar de forma concreta el debate sobre la sucesión al Trono del Crisantemo más allá del príncipe Hisahito, actualmente el único miembro varón joven de la familia imperial. “Las conversaciones deberán profundizarse teniendo en cuenta las circunstancias del príncipe Hisahito, incluida su edad y la posibilidad de que contraiga matrimonio”, señaló.

Takaichi añadió que el Gobierno aplicará la reforma de la Ley de la Casa Imperial, aprobada este mismo mes, respetando la voluntad de la Dieta.

Por otra parte, Gotō Yūichi (ARC) preguntó a Takaichi por la presunta implicación de uno de sus secretarios en una criptomoneda conocida como “Sanae Token”.

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