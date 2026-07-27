El aclamado escritor japonés Higashino Keigo fallece a los 68 años

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Tokio, 27 de julio (Jiji Press)—El popular novelista japonés Higashino Keigo falleció a causa de un cáncer colorrectal en la madrugada del jueves. Tenía 68 años.

Nacido en 1958 en la prefectura de Osaka, en el oeste de Japón, Higashino debutó como novelista mientras trabajaba como ingeniero, tras graduarse en la entonces Universidad de la Prefectura de Osaka, predecesora de la actual Universidad Metropolitana de Osaka.

Su primera novela, Hōkago (“Después de clase”), obtuvo en 1985 el Premio Edogawa Ranpo. En 1999 recibió recibió el Premio de la Asociación de Escritores de Novela Negra de Japón por Himitsu (El secreto), y en 2006 el Premio Naoki por Yōgisha X no Kenshin (traducida al español como La devoción del sospechoso X). También fue galardonado con el Premio Eiji Yoshikawa por Inori no Maku ga Oriru Toki (“Cuando cae el telón de la plegaria”).

A lo largo de su carrera encadenó numerosos éxitos de ventas gracias a sus novelas de misterio, que combinaban sólidos dramas humanos con ingeniosos enigmas. La serie Galileo, protagonizada por el físico Yukawa Manabu, fue adaptada tanto para televisión como para el cine con Fukuyama Masaharu en el papel principal, y muchas de sus obras fueron llevadas a la pantalla, consolidándolo como uno de los autores más populares de Japón.

En 2023 alcanzó el hito de haber publicado 100 obras, con unas ventas acumuladas de 100 millones de ejemplares en Japón, y fue distinguido con la Medalla con Cinta Púrpura, que se otorga a personas que han hecho importantes contribuciones al mundo de las artes, la educación y el deporte. Ese mismo año fue reconocido con el Premio Kikuchi Kan.

Sus obras han sido traducidas a 41 países y regiones, y fue nominado a dos de los galardones internacionales más prestigiosos del género: el Premio Edgar, de Estados Unidos, y el Premio Dagger, del Reino Unido.

Este mes de agosto estaba prevista la publicación de Eien no Kioku (“Memoria eterna”), la última entrega de la serie Galileo.

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