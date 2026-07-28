El nuevo presidente de TEPCO se compromete a continuar apoyando la reconstrucción de Fukushima

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Fukushima, 28 de julio (Jiji Press)—El nuevo presidente del consejo de administración de la Compañía Eléctrica de Tokio (TEPCO), Yokoo Keisuke, subrayó la determinación de la compañía de seguir apoyando la reconstrucción de la prefectura de Fukushima más de quince años después de la triple fusión del núcleo ocurrida en la central nuclear de Fukushima Dai-ichi, dañada por el terremoto y tsunami ocurrido en 2011.

“La mayor misión de TEPCO es cumplir con su responsabilidad hacia Fukushima, y ese es nuestro punto de partida”, afirmó el lunes durante una reunión con el gobernador de la prefectura, Uchibori Masao, celebrada en la ciudad de Fukushima, capital de la prefectura.

“Haremos todo lo posible para avanzar tanto en la reconstrucción de Fukushima como en el desmantelamiento de la central nuclear de Fukushima Dai-ichi, cumplir con nuestra responsabilidad hacia la prefectura y continuar impulsando la reforma de nuestra empresa”, declaró Yokoo. Se trató de su primer encuentro con el gobernador desde que asumió el cargo el pasado mes de junio.

Por su parte, Uchibori respondió que “un desmantelamiento seguro y constante es un requisito indispensable para la reconstrucción”, e instó a TEPCO a seguir adoptando medidas eficaces para combatir los rumores perjudiciales derivados del accidente de marzo de 2011 en la central de Fukushima Dai-ichi, así como a indemnizar adecuadamente a las personas afectadas por la crisis nuclear.

En declaraciones a la prensa tras la reunión, Yokoo también se refirió a la alianza de capital que actualmente se estudia como parte del proceso de reestructuración de la compañía, que continúa atravesando dificultades financieras.

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