Japón ampliará el programa de jornada reducida para los funcionarios públicos

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Tokio, 28 de julio (Jiji Press)—El Gobierno japonés dio a conocer el martes unos planes de reforma de los recursos humanos, entre los que se incluye la ampliación del programa de reducción de la jornada laboral para los funcionarios públicos nacionales.

En concreto, el Ejecutivo estudiará permitir que los funcionarios puedan reducir su jornada laboral por motivos de salud o para cursar estudios de posgrado, además de los supuestos ya contemplados de cuidado de familiares y crianza de hijos. El nuevo sistema está previsto que entre en vigor en 2030.

El plan también contempla revisar las condiciones laborales de los empleados de la Administración central de 60 años o más. La edad obligatoria de jubilación, que se está elevando de forma gradual, alcanzará los 65 años en el ejercicio fiscal 2031. En la actualidad, los salarios de los funcionarios mayores de 60 años se reducen, por norma general, al 70 % de la remuneración que percibían a esa edad.

El Gobierno ha pedido a la Autoridad Nacional de Personal que acelere la revisión de ese porcentaje. Asimismo, prevé reducir la práctica de apartar de forma generalizada de los puestos directivos a los funcionarios al cumplir los 60 años, como parte de las medidas destinadas a garantizar el relevo en estos cargos.

Por otra parte, el Gobierno creará un comité de expertos para identificar las competencias necesarias ante el rápido avance de la inteligencia artificial y estudiar los métodos más adecuados para la formación y el desarrollo de recursos humanos. Está previsto que el comité celebre su primera reunión el próximo 17 de agosto y presente sus conclusiones en enero del próximo año.

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