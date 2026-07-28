El Gobierno japonés certifica por primera vez a cuatro bancos de alimentos

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Tokio, 28 de julio (Jiji Press)—La Agencia de Asuntos del Consumidor de Japón anunció el martes que ha certificado a cuatro bancos de alimentos que recogen gratuitamente excedentes alimentarios de empresas y otras entidades para distribuirlos a organizaciones que prestan apoyo a personas necesitadas.

Es la primera vez que se reconoce oficialmente a bancos de alimentos en el marco del sistema de certificación puesto en marcha por el Gobierno el pasado mes de abril.

Las cuatro entidades certificadas son Second Harvest Japan, con sede en Tokio; Food Bank Yamanashi, en la ciudad de Minami-Alps, prefectura de Yamanashi; Food Bank Kansai, en Kobe, en la prefectura de Hyōgo; y Food Bank Fukuoka, en la ciudad de Fukuoka, capital de la prefectura homónima.

En la industria alimentaria japonesa existe una práctica comercial conocida como la “regla del tercio”, según la cual los fabricantes deben entregar los productos a los comercios antes de que haya transcurrido un tercio del período comprendido entre la fecha de producción y la fecha de consumo preferente.

Esta norma se considera uno de los factores que contribuyen al desperdicio de alimentos en Japón.

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