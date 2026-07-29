El terremoto de Kumamoto provoca derrumbes en una fábrica y paraliza la actividad de las empresas locales

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Kumamoto, 29 de julio (Jiji Press)—Un terremoto de intensidad 7 ocurrido en la tarde del día 28 en la prefectura de Kumamoto causó daños en instalaciones comerciales y fábricas, lo que está repercutiendo en la actividad económica de la zona.

En la localidad de Kashima se produjo una explosión en el centro comercial Aeon Mall Kumamoto. Aún se desconoce el paradero de algunos empleados. La fábrica de Nippon Paper Industries en la ciudad de Yatsushiro también sufrió el derrumbe de una chimenea y otros daños de consideración. Toyota Motor y Honda han suspendido las actividades en sus fábricas.

En relación con los daños sufridos en el centro comercial, Aeon afirmó que “tras el terremoto, tanto clientes como empleados evacuaron las instalaciones; posteriormente se produjo una explosión. Ahora se están evaluando los daños”. No obstante, hay información que apunta a que se desconoce el paradero de entre 20 y 30 empleados. En la fábrica de Yatsushiro de Nippon Paper, donde se derrumbó una chimenea, también hay varias personas en paradero desconocido y se está investigando el alcance de los daños.

Tres plantas de Toyota Motor Kyūshū en la prefectura de Fukuoka suspendieron sus actividades. No se han registrado víctimas entre los empleados ni daños en las instalaciones, y la empresa está evaluando el impacto en la cadena de suministro. La reanudación de las operaciones estaba prevista para el día 29.

Daihatsu Motors suspendió la actividad en las plantas de Ōita y Kurume de su filial Daihatsu Kyūshū. Honda detuvo la producción en su planta de Kumamoto, en Ōzu, y Koikeya hizo lo propio en su fábrica de Kyushu Aso, en Mashiki.

En la planta de Kumamoto de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), el mayor fabricante mundial de semiconductores por contrato, los empleados también tuvieron que evacuar temporalmente. Según se ha informado, regresaron gradualmente a las instalaciones tras comprobar que no existía peligro.

Yamato Transport suspendió sus operaciones en toda la prefectura de Kumamoto, mientras que Sagawa Express hizo lo mismo con la recogida y entrega de envíos en toda la prefectura. Japan Post, por su parte, suspendió la gestión de los envíos Yu-Pack con origen o destino en la prefectura, además de interrumpir el servicio de ventanilla en todas las oficinas de correos durante el día 29.

Seven-Eleven Japan cerró varios establecimientos en la prefectura de Kumamoto. Aunque cerca de 30 tiendas seguían sin suministro eléctrico, hasta el atardecer no se habían registrado víctimas ni daños estructurales importantes. Lawson también cerró 23 establecimientos en Kumamoto y uno en la prefectura de Kagoshima, mientras que FamilyMart suspendió la actividad en nueve tiendas de Kumamoto.

NTT Docomo, KDDI y Rakuten Mobile anunciaron que, a raíz del terremoto, se están produciendo interrupciones en los servicios de comunicaciones en algunas zonas. Entre las posibles causas figuran averías en las líneas de transmisión que conectan con las estaciones base, aunque la investigación sigue en curso.

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