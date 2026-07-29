Ascienden a 13 los fallecidos en el terremoto de Kumamoto; continúa la búsqueda de desaparecidos

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Kumamoto, 29 de julio (Jiji Press)—La policía, los bomberos y efectivos de las Fuerzas de Autodefensa continuaron este miércoles las labores de búsqueda y rescate, después del potente terremoto que sacudió el martes la prefectura de Kumamoto, en el suroeste de Japón.

La primera ministra de Japón, Takaichi Sanae, informó de que el número de fallecidos por el terremoto ascendía a 13 a las 8:30 de la mañana del miércoles, una cifra que incluye casos cuya relación con el desastre aún está siendo investigada.

Aunque se han recibido numerosas solicitudes de auxilio en distintos puntos de la prefectura, el alcance total de los daños todavía no ha podido determinarse. El centro de respuesta ante desastres del Gobierno de la prefectura continúa evaluando la situación.

El terremoto, de magnitud estimada en 7,1, se produjo alrededor de las 16:27 del martes y alcanzó una intensidad sísmica de 7, el nivel máximo de la escala japonesa, en la ciudad de Uki y la localidad de Hikawa, ambas en la prefectura de Kumamoto. En las ciudades de Yatsushiro y Kumamoto también se registró una intensidad de 6 fuerte.

Según el centro de respuesta ante desastres de la prefectura, unas 200 personas habían evacuado el centro comercial Aeon Mall Kumamoto, en la localidad de Kashima, antes de que se produjera una explosión que provocó el derrumbe de parte de la segunda planta del edificio. Los equipos de rescate localizaron y lograron sacar del interior a ocho personas que habían quedado atrapadas. Dos mujeres de unos veinte años fueron posteriormente confirmadas como fallecidas y otra persona permanece en parada cardiorrespiratoria.

Las autoridades creen que aún podría haber más personas atrapadas en el interior del centro comercial. Las labores de búsqueda se concentran en las zonas desde las que los equipos de rescate han recibido respuestas a sus llamadas.

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