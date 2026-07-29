Registran 169 temblores perceptibles después del potente terremoto ocurrido el martes en Kumamoto

Noticias

Tokio, 29 de julio (Jiji Press)—La actividad sísmica continúa siendo intensa en torno al epicentro del terremoto de magnitud 7,1 que sacudió el martes la prefectura de Kumamoto, en el suroeste de Japón. Hasta las 9:00 de la mañana del miércoles se habían registrado un total de 169 temblores perceptibles.

Según la Agencia Meteorológica de Japón, entre las réplicas se contabilizaron tres con una intensidad máxima de 5 baja y once de intensidad 4 en la escala sísmica japonesa.

En una rueda de prensa celebrada el martes, Kiyomoto Masashi, coordinador principal de medidas de prevención de terremotos y tsunamis de la agencia, explicó que la zona de intensa actividad sísmica se extiende a lo largo de unos 50 kilómetros, desde el interior de la prefectura de Kumamoto hasta el mar de Yatsushiro.

Kiyomoto pidió a la población que mantenga la precaución ante la posibilidad de que continúen produciéndose terremotos durante aproximadamente la próxima semana y advirtió sobre la posibilidad de que se registrara otro terremoto de una intensidad cercana al nivel máximo de 7.

En las proximidades del epicentro del terremoto del martes se encuentra la falla de Hinagu, donde en abril de 2016 se registraron fuertes terremotos que alcanzaron una intensidad sísmica de 7.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]