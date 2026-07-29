Los evacuados del terremoto de Kumamoto sufren cortes de luz y agua

Noticias

Kumamoto, 29 de julio (Jiji Press)—Numerosos habitantes de la prefectura de Kumamoto se han refugiado en centros de evacuación a causa de los cortes de electricidad y agua provocados por el fuerte terremoto que azotó la prefectura del suroeste de Japón el martes 28, mientras instituciones médicas y negocios tratan de hacer frente a las consecuencias del desastre.

En la ciudad de Hikawa, donde se registró una intensidad sísmica máxima de 7 en la escala japonesa, unas 150 personas habían visitado el Centro Médico Comunitario del Norte de Yatsushiro para las 8:00 de la mañana del miércoles. La mayoría presentaba heridas leves, pero un responsable declaró que el centro se hallaba en un estado de confusión, ya que los pacientes habían ido llegando a lo largo de toda la noche.

En la ciudad de Uki, donde también se registró la intensidad máxima de 7, el edificio de la oficina pública de colocación laboral Hello Work sufrió daños y el asfalto del aparcamiento se deformó. Según una empleada de 44 años, la oficina sigue sin suministro de agua. “Espero que la situación vuelva a la normalidad lo antes posible”, afirmó.

Unos 500 vecinos han sido evacuados a un centro de prevención de catástrofes situado en el distrito de Ogawa, en Uki. El centro proporciona alimentos de sus reservas, pero sufre cortes de electricidad y de agua, lo que deja a los evacuados sin aire acondicionado.

En la ciudad de Yatsushiro, donde se registró una intensidad de 6 fuerte (el segundo nivel más alto de la escala japonesa), unas 100 personas pasaron la noche en un centro comunitario que se abrió al público como centro de evacuación. Debido a los cortes de agua se han instalado aseos provisionales.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]