Un vídeo muestra los daños en un centro comercial de Kumamoto afectado por una explosión a raíz del terremoto

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Tokio, 29 de julio (Jiji Press)—Las imágenes de vídeo que la Agencia Nacional de Policía difundió el miércoles 29 muestran graves daños en el interior de un centro comercial de la prefectura de Kumamoto en el que ocurrió una explosión tras el fuerte terremoto que sacudió el suroeste de Japón el día anterior.

Las imágenes capturaban el interior devastado del centro comercial Aeon Mall Kumamoto, en la ciudad de Kashima. Su segunda planta se había derrumbado tras la explosión que siguió al temblor, el cual registró una intensidad sísmica de 7, el nivel más alto de la escala japonesa, en la prefectura.

El vídeo, de un minuto de duración, lo grabaron oficiales de la policía prefectural tras entrar en el centro comercial, alrededor de las 8:30 de la mañana del día 29, para realizar una búsqueda del lugar.

El vídeo mostraba lo que se cree era la segunda planta del centro comercial, con grandes cantidades de escombros espacidos por la zona y lo que parecían ser secciones desprendidas de las paredes. También podían verse grandes agujeros en el techo, y tuberías que colgaban desde la parte superior.

Asimismo, se observaban columnas y estanterías derrumbadas, mientras que algunos letreros de las tiendas presentaban agujeros, lo que ponía de manifiesto la fuerza de la explosión.

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