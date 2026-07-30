El suelo de una ciudad de Kumamoto se desplazó 87 centímetros a causa del terremoto

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Tokio, 29 de julio (Jiji Press)—La Autoridad de Información Geoespacial de Japón informó de que la superficie terrestre de la ciudad de Yatsushiro, en la prefectura de Kumamoto, se desplazó unos 87 centímetros hacia el noreste como consecuencia del fuerte terremoto que sacudió el martes el suroeste del país.

El organismo dispone de unas 1.300 estaciones de control basadas en tecnología GPS repartidas por todo Japón para vigilar los movimientos de la corteza terrestre. Durante los potentes terremotos que afectaron a la misma prefectura en abril de 2016, el terreno en la localidad de Minamiaso llegó a desplazarse aproximadamente 97 centímetros.

Tras el temblor del martes, que alcanzó la intensidad máxima de 7 en la escala sísmica japonesa, una estación de observación situada en Yatsushiro registró un desplazamiento del terreno de 87 centímetros, además de un hundimiento de unos 32 centímetros.

Otra estación de la misma ciudad registró un desplazamiento de unos 17 centímetros hacia el sur, mientras que una estación situada en la ciudad de Kumamoto, capital de la prefectura, detectó un movimiento de aproximadamente 43 centímetros hacia el norte.

A partir de los datos registrados en estos puntos de observación, los investigadores estiman que la falla que provocó el terremoto tiene unos 32 kilómetros de longitud y 7,9 kilómetros de anchura, y que se desplazó alrededor de 2,2 metros.

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