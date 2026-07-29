La población japonesa cae por debajo de los 120 millones

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Tokio, 29 de julio (Jiji Press)—El Ministerio del Interior y Comunicaciones reveló el miércoles que el número de ciudadanos japoneses residentes en Japón cayó por debajo de los 120 millones a 1 de enero de este año, tras registrar el mayor descenso interanual desde que existen datos comparables.

De acuerdo con los datos del registro de residentes, la población japonesa disminuyó en 916.744 personas, un 0,76 % menos que un año antes, hasta situarse en 119.736.483 habitantes. Se trata del decimoséptimo año consecutivo de descenso.

En contraste, la población extranjera residente en Japón aumentó en 353.696 personas, un 9,62 %, hasta alcanzar los 4.031.159 habitantes, la cifra más alta desde que el ministerio comenzó a elaborar estas estadísticas en 2013.

El número de residentes extranjeros ha aumentado de forma continuada desde 2023, tras el fin de la pandemia de la COVID-19. En 2025, las llegadas de personas procedentes del extranjero alcanzaron un récord de 720.988.

Por prefecturas, Tokio fue la única que registró un aumento de la población japonesa por tercer año consecutivo. El número de residentes japoneses en la capital creció en 12.540 personas, un 0,09 %, hasta los 13.293.851 habitantes, lo que representa el 11,1 % del total de la población japonesa.

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