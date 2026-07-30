Relacionan el reciente terremoto de Kumamoto con la zona de fallas responsable de los temblores de 2016

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Tokio, 30 de julio (Jiji Press)—Un comité de investigación del Gobierno japonés sugiere que el potente terremoto que sacudió el martes la prefectura de Kumamoto fue provocado por el desplazamiento de una parte de la falla de Hinagu, la misma que originó los grandes temblores registrados en la prefectura del suroeste de Japón hace diez años.

Esta falla activa, de 81 kilómetros de longitud, se extiende en dirección noreste-suroeste desde la localidad de Mashiki hasta la ciudad de Yatsushiro, ambas situadas en la prefectura de Kumamoto.

El primero de los dos grandes terremotos que azotaron Kumamoto en 2016, y que alcanzó una intensidad sísmica máxima de 7, el nivel más alto de la escala japonesa, se atribuye a la actividad del tramo noreste de la falla de Hinagu.

Sobre la posible relación entre los terremotos de Kumamoto de 2016 y 2026, Obara Kazushige, profesor emérito de la Universidad de Tokio y presidente del Comité de Investigación Sísmica del Gobierno, declaró en una rueda de prensa celebrada el miércoles tras una reunión extraordinaria del comité: “En comparación con la actividad de hace diez años, el episodio más reciente se produjo en la parte suroeste de la falla”.

“Dado que ambos terremotos ocurrieron en zonas contiguas de la misma falla de Hinagu, es razonable considerar que están relacionados”, añadió Obara.

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