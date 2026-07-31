La primera ministra Takaichi anuncia un plan para reducir el impuesto al consumo sobre los alimentos durante dos años

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Tokio, 30 de julio (Jiji Press)—La primera ministra de Japón, Takaichi Sanae, anunció oficialmente el jueves una reducción del impuesto sobre el consumo aplicado a los productos alimentarios hasta el 1 % durante un periodo de dos años. La medida entrará en vigor a partir de abril del próximo año.

El Gobierno prevé reducir de facto al 0 % el impuesto sobre los alimentos, al combinar la rebaja del tipo impositivo (del 8 % al 1 %) con la concesión de ayudas directas en efectivo a los hogares de ingresos bajos y medios por un importe equivalente al 1 % restante.

Se tratará de la primera reducción del impuesto sobre el consumo desde su introducción en 1989. En la actualidad, los productos alimentarios están sujetos a un tipo reducido del 8 %.

En una rueda de prensa celebrada en la Oficina del Primer Ministro en Tokio, Takaichi aseguró que el Gobierno financiará esta medida sin recurrir a la emisión de deuda destinada a cubrir el déficit, con el fin de preservar la confianza de los mercados financieros.

La primera ministra explicó que los recursos necesarios podrían obtenerse, entre otras vías, mediante la revisión de determinadas ventajas fiscales y de algunas subvenciones públicas.

Por último, Takaichi afirmó que asumirá personalmente la responsabilidad de restablecer el tipo impositivo actual una vez concluido el periodo excepcional de dos años previsto por esta medida.

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