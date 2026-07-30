Sony presenta una propuesta para adquirir Tamron
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Tokio, 30 de julio (Jiji Press)—Sony Corp. ha presentado una propuesta no vinculante para adquirir Tamron Co., fabricante japonés de objetivos para cámaras, según informaron el jueves responsables de la compañía electrónica japonesa.
Sony Group Corp., empresa matriz de Sony, que poseía una participación del 15,35 % en Tamron a finales de diciembre, planea adquirir acciones adicionales para convertir a la compañía en una filial de propiedad total.
“Es cierto que hemos presentado la propuesto”, declaró un representante de Sony. “Creemos que esto contribuirá a mejorar el valor corporativo de Tamron y a seguir desarrollando nuestro negocio de imagen”.
Tamron también confirmó haber recibido la propuesta y señaló que ha creado un comité especial para evaluar la oferta.
Cualquier posible operación requeriría el consentimiento de otros accionistas de Tamron, entre ellos Effissimo Capital Management Pte. Ltd., una firma de inversión vinculada al inversor activista Murakami Yoshiaki, que poseía el 17,38 % de la compañía a finales de marzo.
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