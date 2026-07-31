Los precios de 2.311 alimentos subirán en Japón en agosto

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Tokio, 31 de julio (Jiji Press)—La empresa de sondeos Teikoku Databank informó el viernes que los precios de 2.311 productos alimentarios y bebidas elaborados por 195 de los principales fabricantes de Japón subirán en agosto, superando por segundo mes consecutivo la barrera de los 2.000 productos.

La cifra representa un incremento del 83,1 % respecto al mismo mes del año anterior y refleja el aumento de los costes de las materias primas y del transporte, agravado por las tensiones en Oriente Medio.

La ola de subidas de precios en el sector de la alimentación y las bebidas alcanzará su punto álgido en los próximos meses. En septiembre está previsto que aumenten los precios de 4.531 productos, la cifra más alta de los últimos tres años, mientras que en octubre se espera que más de 3.000 artículos registren incrementos.

El número total de productos alimentarios y bebidas afectados por subidas de precios en 2026, incluidas las ya anunciadas hasta noviembre, asciende a 18.347. Se prevé que el total del año supere los 20.000 productos por segundo año consecutivo.

“No se vislumbra el final del histórico debilitamiento del yen, y hay indicios de que el aumento de los costes de importación volverá a tener un fuerte impacto”, señaló un responsable de Teikoku Databank.

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