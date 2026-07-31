Japón presenta su segundo plan básico para el control de la inmigración

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Tokio, 31 de julio (Jiji Press)—La Agencia de Servicios de Inmigración de Japón presentó el viernes la segunda versión de su Plan Básico de Control Migratorio y Gestión de la Residencia, que incluye medidas destinadas a facilitar la integración de los residentes extranjeros en las comunidades locales.

Han transcurrido siete años desde la publicación de la primera edición del plan, en abril de 2019. Según responsables del organismo, el Gobierno necesitó tiempo para evaluar los nuevos problemas relacionados con la población extranjera, como los derivados de la pandemia de la COVID-19 o de la llegada de refugiados procedentes de Ucrania.

El Ejecutivo prevé revisar este plan aproximadamente cada cinco años.

La nueva versión contempla la puesta en marcha, con carácter experimental, de programas para enseñar a los residentes extranjeros las normas de convivencia en Japón, el idioma japonés y el funcionamiento del sistema administrativo, además de reforzar las medidas contra la permanencia irregular en el país.

Asimismo, el Gobierno implantará el sistema de autorización electrónica de viaje JESTA, un sistema de autorización electrónica previa para los extranjeros que tengan previsto entrar en Japón.

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