Las fábricas de automóviles japonesas continuarán paralizadas tras el terremoto de Kumamoto

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Tokio, 3 de agosto (Jiji Press)—La suspensión de la producción en plantas de fabricantes de automóviles provocada por el fuerte terremoto registrado la semana pasada en la prefectura de Kumamoto se prolonga, mientras sus efectos se extienden más allá de la región de Kyūshū, donde se encuentra dicha prefectura, al suroeste de Japón.

Toyota Motor Corp., Nissan Motor Co. y Daihatsu Motor Co. ampliaron en dos días, hasta el viernes, la suspensión de las operaciones en varias de sus plantas y de la producción de algunos modelos debido a las interrupciones en el suministro de componentes ocasionadas por los daños sufridos por empresas relacionadas y por problemas logísticos.

Las plantas situadas en la isla principal de Honshū también se han visto afectadas. Los fabricantes no saben aún cuándo podrán reanudar estas operaciones.

Kyūshū, especialmente su zona septentrional, es uno de los principales centros de la industria automovilística japonesa. Según la Oficina de Economía, Comercio e Industria de Kyūshū, la región concentra cerca del 15 % de la producción nacional de automóviles y alberga más de 1.000 empresas del sector. Los fabricantes de vehículos y componentes han desarrollado complejas cadenas de suministro interdependientes.

Aisin Corp., fabricante de componentes del grupo Toyota, trabaja para restablecer las operaciones de una planta de su filial Aisin Kyushu Co., situada en la ciudad de Kumamoto. Ya han comenzado las inspecciones de las líneas de producción, aunque todavía no está claro cuándo podrá reanudarse la actividad en la planta.

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