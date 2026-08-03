El “tranvía de la bomba atómica” vuelve a circular por Hiroshima en un recorrido histórico

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Hiroshima, 3 de agosto (Jiji Press)—El domingo comenzó un recorrido turístico que permite conocer la reconstrucción de Hiroshima, ciudad del oeste de Japón, tras el bombardeo atómico estadounidense de hace 81 años a bordo de un tranvía que sobrevivió a la explosión.

El recorrido utiliza el tranvía número 653 de Hiroshima Electric Railway Co., que resultó dañado por la bomba atómica lanzada el 6 de agosto de 1945, en los últimos días de la Segunda Guerra Mundial.

El vehículo volvió a prestar servicio cuatro meses después, tras ser sometido a reparaciones de emergencia, y se convirtió en un símbolo de la reconstrucción de la ciudad. En la actualidad sigue utilizándose en ocasiones especiales y luce nuevamente la decoración que tenía en el momento del bombardeo.

El recorrido se realizará un total de 19 veces durante fines de semana y festivos hasta el 31 de octubre, a lo largo de una línea circular inaugurada en marzo.

Acompañados por un guía que lleva una gorra inspirada en el uniforme que vestían los empleados de la compañía en la época del bombardeo, los participantes pueden utilizar tabletas para ver imágenes de la ciudad antes de la guerra y en los días inmediatamente posteriores al ataque.

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