La princesa Aiko de Japón visita el santuario de Ise

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Ise, prefectura de Mie, 2 de agosto (Jiji Press)—La princesa Aiko visitó el domingo el santuario de Ise, uno de los principales complejos de santuarios del sintoísmo en Japón, situado en la prefectura de Mie.

La princesa Aiko, única hija del emperador Naruhito y la emperatriz Masako, asistió a varias ceremonias tradicionales relacionadas con el Shikinen Sengū, el ritual que se celebra cada 20 años para reconstruir los edificios del santuario y cuya próxima edición está prevista para 2033.

Por la mañana, la princesa Aiko, vestida con un largo vestido blanco, rindió homenaje en el Gekū, el santuario exterior, y en el Naikū, el santuario interior. Por la tarde, presenció la ceremonia del Kawabiki, en la que un gran número de personas transporta conjuntamente por el río la madera destinada al Shikinen Sengū.

La princesa también participó en la ceremonia del Okihiki, en la que la madera sagrada, una vez trasladada a tierra, es arrastrada hasta el santuario Naikū. Vestida con una happi blanca, una chaqueta tradicional de mangas cortas, tiró de una cuerda sonriente al ritmo de los cánticos de “Enya” entonados por residentes locales y otros participantes.

Tras visitar un museo que exhibe materiales históricos relacionados con el santuario de Ise, la princesa regresó a Tokio en la noche del domingo.

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