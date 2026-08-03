Japón y EE. UU. anuncian una intervención conjunta de compra de yenes

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Tokio, 3 de agosto (Jiji Press)—Los responsables de Finanzas de Japón y Estados Unidos anunciaron que ambos países llevaron a cabo el viernes, hora de la costa este estadounidense, una intervención coordinada en el mercado de divisas mediante la compra de yenes.

La ministra de Finanzas de Japón, Katayama Satsuki, señaló en un comunicado publicado el lunes que la intervención, realizada “en coordinación con” el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, se basó en la declaración conjunta emitida por los responsables de Finanzas de ambos países el pasado mes de septiembre. Según afirmó, la medida tuvo como objetivo “contrarrestar la excesiva volatilidad y los movimientos desordenados del yen japonés registrados en los últimos meses”.

La ministra añadió que el Ministerio de Finanzas “permanece atento y mantiene una estrecha comunicación con nuestros homólogos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos”. Asimismo, aseguró que no dudará en “llevar a cabo nuevas intervenciones conjuntas”.

Por su parte, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, confirmó en un mensaje publicado en la red social X en la mañana del lunes, hora de Japón, la intervención coordinada y afirmó: “Respaldamos firmemente las decididas medidas monetarias y de mercado adoptadas por Japón para corregir la considerable infravaloración del yen”.

“No dudaremos en participar en nuevas intervenciones conjuntas”, añadió, al indicar que las autoridades estadounidenses colaborarán estrechamente con el Gobierno japonés y el Banco de Japón para hacer frente a la depreciación del yen frente al dólar.

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