Japón estudia firmar un acuerdo de asociación económica con Ecuador

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Tokio, 3 de agosto (Jiji Press)—Fuentes oficiales informaron el lunes que el Gobierno de Japón estudia la posibilidad de firmar un acuerdo de asociación económica con Ecuador.

Japón espera que un acuerdo con Ecuador, país rico en petróleo y gas natural, contribuya a reforzar las cadenas de suministro en un contexto de incertidumbre sobre las perspectivas del comercio debido a la guerra en Oriente Medio.

Está previsto que el ministro de Asuntos Exteriores de Japón, Motegi Toshimitsu, visite Ecuador el miércoles y el jueves para mantener reuniones con el presidente Daniel Noboa y otros responsables del Gobierno.

La firma de un acuerdo de asociación económica con Ecuador forma parte de los esfuerzos de Japón por profundizar sus vínculos económicos con América Latina. En junio, Japón anunció el inicio de las negociaciones para un acuerdo con el bloque comercial del Mercosur, integrado por cinco países.

Empresas japonesas, principalmente fabricantes de automóviles, han instado al Gobierno a iniciar cuanto antes las negociaciones para un acuerdo con Ecuador.

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