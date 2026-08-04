Dos mujeres fallecidas en la explosión de un centro comercial en Kumamoto regresaron al edificio por orden de su empresa

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Kumamoto, 3 de agosto (Jiji Press)—La empresa Habita Inc., operadora de tiendas de artículos variados, informó el lunes de que dos de sus empleadas regresaron a un centro comercial de Kashima, en la prefectura de Kumamoto, por orden de la compañía, después de haber evacuado el edificio tras el potente terremoto que sacudió dicha prefectura del suroeste de Japón en 28 de julio.

Tras el temblor, que alcanzó el nivel 7, el máximo de la escala japonesa de intensidad sísmica, se produjo una explosión en el edificio de Aeon Mall Kumamoto alrededor de las 17:50 horas, en la que murieron varias personas, entre ellas las dos empleadas.

Las dos mujeres habían evacuado al aparcamiento exterior del centro comercial después de guiar a los clientes hasta un lugar seguro. Cuando regresaban al edificio, hacia las 17:35 horas, un empleado de Aeon Mall conocido por ambas, que se encontraba cerca de la entrada, les dijo presuntamente: “Tened cuidado”.

Kōji Yuse, director de ventas de Habita, empresa con sede en Kumamoto, explicó a los periodistas el lunes por la tarde que ordenó al gerente de la tienda que indicara a las dos empleadas que regresaran al edificio para trasladar la recaudación del día desde el establecimiento, situado en la segunda planta, hasta una caja fuerte en la primera. Añadió que también les había indicado que obtuvieran la autorización del operador del centro comercial antes de volver a entrar en el edificio.

Durante el velatorio celebrado el domingo por la noche por Ōtake Kurumi, de 22 años, una de las dos empleadas de Habita fallecidas en el incidente, sus familiares manifestaron al presidente de la empresa, Ueno Keima, que asistió al acto, que “nunca perdonarán” a la compañía, según fuentes conocedoras del caso.

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