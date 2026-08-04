Japón y México celebrarán su primer diálogo económico a finales de marzo

Noticias

Tokio, 4 de agosto (Jiji Press)—El ministro de Asuntos Exteriores de Japón, Motegi Toshimitsu, y su homólogo mexicano, Roberto Velasco, acordaron el lunes, durante una reunión celebrada en México, crear un marco de diálogo económico de alto nivel entre ambos países y celebrar su primera reunión antes de finales de marzo de 2027.

Se espera que ambos países aborden la seguridad económica y otras cuestiones en el marco de este acuerdo. Motegi y Velasco también coincidieron en reforzar la cooperación bilateral en materia energética, incluido el petróleo crudo.

Velasco afirmó que México desea profundizar aún más sus relaciones con Japón de cara al 140.º aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países, que se conmemorará en 2028. Por su parte, Motegi expresó su deseo de elevar las relaciones bilaterales a un nuevo nivel.

Los ministros de Asuntos Exteriores de Japón y México acordaron además crear un grupo de trabajo a nivel de directores generales para reforzar las relaciones bilaterales a largo plazo.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]