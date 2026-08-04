Japón exigirá unos ingresos superiores a la media de los hogares japoneses para obtener la residencia permanente

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Tokio, 4 de agosto (Jiji Press)—La Agencia de Servicios de Inmigración de Japón hizo público el martes un proyecto de revisión de las directrices para la concesión del permiso de residencia permanente a ciudadanos extranjeros. El texto establece por primera vez que este tipo de autorización requiere un “examen especialmente riguroso” y endurece los requisitos, entre ellos el de mantener de forma continuada unos ingresos superiores a la media de los hogares japoneses.

Asimismo, incorpora la exigencia de que el solicitante “aporte activamente beneficios a Japón”. La agencia abrió ese mismo día un periodo de consulta pública y prevé aprobar la revisión en octubre.

En una rueda de prensa, el ministro de Justicia, Hiraguchi Hiroshi, explicó que la revisión responde a la necesidad de “garantizar que los residentes permanentes, cuya condición migratoria es la más estable, no supongan una carga para el erario público”.

La Ley de Control de la Inmigración y Reconocimiento de Refugiados establece como requisitos para obtener la residencia permanente que el solicitante mantenga una buena conducta, que disponga de patrimonio o capacidades que permitan una vida económicamente independiente y que la concesión de la residencia redunde en beneficio de Japón.

Las directrices actualmente en vigor señalan, respecto al segundo requisito, que el solicitante no debe convertirse en una carga para el sistema público en su vida cotidiana y debe poder mantener una vida estable en el futuro. El proyecto de revisión eleva ese umbral y añade como requisito que la pensión prevista alcance un nivel equivalente al de una persona que haya cotizado al sistema público japonés de pensiones (kōsei nenkin) para empleados durante 30 años con unos ingresos superiores a la media de los ciudadanos japoneses.

En relación con el tercer requisito, el proyecto especifica que el solicitante debe “aportar de forma activa y concreta beneficios al país”. Además, con el fin de facilitar su integración en la comunidad local, se tendrán en cuenta factores como un determinado nivel de dominio del idioma japonés, el conocimiento de las normas e instituciones del país y, en el caso de quienes tengan hijos en edad de cursar la enseñanza obligatoria, que estos estén escolarizados.

A finales de 2025 residían en Japón unos 4,12 millones de extranjeros, de los cuales alrededor de 940.000 contaban con residencia permanente. La Agencia de Servicios de Inmigración decidió endurecer los requisitos tras un estudio que concluyó que la proporción de residentes permanentes que recibe ayudas de asistencia social es similar a la de la población japonesa. El organismo aspira a aplicar las nuevas directrices a partir de abril del próximo año, aunque el nuevo requisito relativo a los ingresos se aplicará a las solicitudes presentadas desde abril de este año.

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