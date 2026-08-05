El embajador de EE. UU. no asistirá a las ceremonias por la paz de Hiroshima y Nagasaki

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Tokio, 5 de agosto (Jiji Press)—El embajador de Estados Unidos en Japón, George Glass, no asistirá este año a las ceremonias conmemorativas por la paz que recuerdan a las víctimas de los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki de 1945, según informó la Embajada estadounidense en Tokio.

De acuerdo con el anuncio realizado el martes, Aaron Snipe, número dos de la misión diplomática estadounidense en Japón, representará a Estados Unidos en la ceremonia anual que se celebrará el jueves en Hiroshima, en el oeste de Japón, y en la del domingo en Nagasaki, en el suroeste del país.

Será la primera vez que un embajador de Estados Unidos se ausente de alguna de las ceremonias del 6 de agosto en Hiroshima o del 9 de agosto en Nagasaki desde que Rahm Emanuel no asistiera al acto celebrado en Nagasaki en 2024.

En el comunicado, Glass afirmó que Hiroshima y Nagasaki son “no solo inspiradores símbolos de paz y esperanza para el mundo, sino también un recordatorio de que la alianza entre Estados Unidos y Japón nunca puede cejar en su misión de preservar la paz y proteger la libertad en la región del Indopacífico”.

No obstante, el embajador no explicó los motivos de su ausencia. Glass asistió a ambas ceremonias en agosto de 2025, unos cuatro meses después de asumir su cargo en Tokio.

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